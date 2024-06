Ponte della Tambura. Iniziato il collaudo

Dopo la conclusione dei lavori di varo dell’impalcato metallico del nuovo Ponte della Tambura sulla strada provinciale 50 di Vagli, nel comune di Vagli Sotto, i cittadini festeggiano per le prove di carico e collaudo effettuate ieri mattina dalla ditta "Vando Battaglia costruzioni srl" di Gallicano, incaricata per la ricostruzione della infrastruttura.

Aria di apertura, dunque, prevista forse dopo il 10 luglio, e grande entusiasmo anche per la vista di un ponte che ha riacquistato la sua bellezza estetica, migliorato la fruibilità, con la realizzazione aggiuntiva di un passaggio ciclo-pedonale e, soprattutto, riconquistato la funzionalità e la completa sicurezza del transito.

Una viabilità fondamentale, non soltanto per la comunità locale, per i turisti e i visitatori mordi e fuggi, ma anche per il settore economico e sociale del piccolo e vivace comune della Garfagnana, visto il collegamento diretto con i bacini estrattivi di marmo locale.

Dopo la sua demolizione da parte della Provincia di Lucca nel novembre 2022 per la mancanza dei requisiti essenziali di sicurezza e l’investimento di 2,8 milioni di euro, con risorse provenienti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per la sua completa ricostruzione, ora si attende soltanto l’ufficializzazione della data di inaugurazione della maestosa opera infrastrutturale.

Fio. Co.