Ponte della Tambura, ci siamo. A gennaio prevista la riapertura: "Siamo ottimisti sulle tempistiche"

Periodicamente posto sotto i riflettori dia parte de cittadini del comune di Vagli Sotto per il timore di possibili slittamenti nei termini di consegna delle importanti opere di ricostruzione in corso da parte della ditta affidataria, il Ponte della Tambura, a distanza di circa un anno dall’apertura del cantiere, suscita ancora non poche perplessità negli abitanti, alle prese ormai da molto tempo con le difficoltà viarie conseguenti alla sua chiusura, demolizione e successiva ricostruzione. Il manufatto storico, dopo essere stato oggetto di approfondite verifiche tecniche sulla sua sicurezza da parte della Provincia di Lucca, nell’aprile del 2020 è stato completamente interdetto al transito per aver raggiunto i termini limite del suo fine vita. Da qui la necessità di operare nel senso della costruzione di un ponte totalmente nuovo, seppure dalle forme riconducibili a quello storico, per un costo di 2,8 milioni di euro, la sua demolizione, avvenuta il 5 novembre dello scorso anno, e l’immediata ricostruzione. Il relativo capitolato d’appalto prevedeva una durata delle opere di dodici mesi, termine quasi in scadenza e che ci conduce alle preoccupazioni di oggi. I vari timori espressi nel tempo dagli abitanti di Vagli, che hanno anche dato vita a un comitato specifico denominato "Ponte della Tambura Centro Storico", prima per quanto poteva concernere i tempi per l’avvio dei lavori e poi per la loro conclusione, hanno già trovato rassicurazioni da parte del presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini che ha ribadito il sostanziale rispetto della tabella di marcia stabilita per le opere di rifacimento del Ponte della Tambura e la sua riapertura al transito. Anche dall’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Lodovici arrivano notizie confortanti.

"Nonostante i cittadini non siano troppo convinti sulla conclusione dei lavori al Ponte della Tambura nei tempi previsti e manifestino apertamente queste loro incertezze - spiegano dall’amministrazione -, noi siamo ottimisti. Pensiamo che nel prossimo gennaio il ponte sarà inaugurato e nuovamente a disposizione. Una minima distanza dai 12 mesi previsti, dovuta anche alla nostra richiesta, di alcune modifiche che prevedono una variante per la predisposizione di una pista ciclabile. Tutto sotto controllo, dunque, e avanti con fiducia".

Fiorella Corti