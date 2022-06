Lucca, chiuso un ponte: verifiche strutturali per un abbassamento di 15 centimetri

Per approfondire :

Piazza al Serchio (Lucca), 28 giugno 2022 - Allarme per la segnalazione arrivata poco fa alla centrale operativa dei vigili del fuoco riguardo un importante cedimento della struttura stradale verificatosi sul ponte della variante di San Donnino, nel comune di Piazza al Serchio in Garfagnana. Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede distaccata del comando provinciale lucchese di Orto Murato che, con i tecnici della Provincia di Lucca e il sindaco di Piazza al Serchio, Andrea Carrari, stanno cercando di stabilire l’entità e la reale pericolosità del danno subito dall’infrastruttura.

La prima decisione presa sul momento è stata quella di assicurare la massima sicurezza alla circolazione stradale chiudendo completamente e temporaneamente la viabilità del ponte al transito e deviandolo all’interno dell’abitato di San Donnino, mentre sono in corso e opportune verifiche.

Dalle prime indagini sembrerebbe che la causa delle improvvise deformazioni del manufatta sarebbe da imputare a un distacco del tirante che collega la prima parte del ponte con la parte del bivio per il paese vecchio, ma è ancora presto per avere certezze in merito.

