Polizia Municipale. Una prima intesa

Dopo varie riunioni sulle questioni sollevate dal Corpo della Polizia municipale, raggiunto un primo, notevole risultato. L’intesa fra la parte pubblica e la delegazione trattante con i sindacati riguarda la destinazione di ulteriori risorse alla Polizia municipale. L’amministrazione comunale si è infatti detta disponibile a utilizzare nuove somme per l’aumento delle indennità: in particolare l’indennità di funzione sarà equiparata nel 2024 a quella delle specifiche responsabilità dell’Ente e sarà aumentata l’indennità di servizio esterno. Saranno inoltre assunti due ulteriori nuovi agenti a tempo determinato. “Siamo soddisfatti – spiegano gli assessori alla sicurezza, Giovanni Minniti e al personale, Moreno Bruni – . Dopo numerosi incontri in cui si è discusso e ci si è confrontanti con i rappresentanti sindacali, finalmente abbiamo raggiunto un primo, importante risultato, che va incontro alle richieste del personale della Polizia municipale e che contemporaneamente rafforzerà, anche attraverso due ulteriori assunzioni a termine, il prezioso lavoro svolto dagli agenti sul territorio”.