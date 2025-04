Politiche giovanili. Il Cesvot finanzia diciassette progetti

Dal settore del sociale a quello turistico, da quello ricreativo fino ad arrivare a quello culturale, abbracciando ogni angolo del nostro territorio dalle montagne fino alla zona costiera. Sono ben 17 i progetti vincitori del bando realizzato da Cesvot e finanziato dalla Regione Toscana-Giovani Sì in accordo con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, con il contributo delle undici Fondazioni bancarie della nostra Regione.

Il bando "Siete presente. Giovani e associazionismo", giunto ormai alla sua quarta edizione, ha ottenuto quasi ottantamila euro di finanziamenti. Uno strumento che non punta solo a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, ma anche a dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del Terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio e, infine, di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

I progetti vincitori sono stati presentati ieri durante una conferenza stampa alla quale erano presenti Riccardo Andreini, responsabile Cesvot formazione e progettazione, Moreno Bruni, assessore alle finanze del Comune di Lucca, Maria Pia Mencacci, membro del CdA della Fondazione Cassa di Risparmio, Elizabeth Franchini della Fondazione Banca Monte di Lucca, Elisa Ricci, vicepresidente vicaria Cesvot e Pierfranco Severi, presidente delegazione Cesvot Lucca.

"Questi progetti sono preziosi per ricostruire importanti contesti di socialità, crescita civica, educazione, per il bene della nostra comunità e per il futuro – ha commentato l’assessore Bruni – Il fattore più importante è che questi progetti saranno gestiti dai giovani, fondamentali per migliorare la nostra società e per creare un ricambio generazionale tra chi ha dato tanto prima e che, adesso, si aspetta che qualcuno prosegua questo lavoro importante per la nostra comunità".

"I giovani sono il futuro - ha commentato Elisa Ricci, vicepresidente Cesvot – ma è molto importante che ci sia un investimento da parte degli enti del terzo settore nel farli vivere come protagonisti. Questo è un modo per farli crescere, professionalmente ma anche umanamente, mettendosi in gioco e dando il loro contributo attivo all’interno della comunità".

Importante anche il ruolo delle Fondazioni: "La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca - ha dichiarato Maria Pia Mencacci - ha iniziato un percorso di ascolto e monitoraggio delle esigenze delle nuove generazioni grazie all’Istituzione di un’apposita Commissione giovani e all’emanazione di bandi specifici dedicati al coinvolgimento di ragazze e ragazzi in progetti legati alla cultura e al sociale. ‘Siete presente’ è infatti un’iniziativa perfettamente in linea con il nostro convincimento che i giovani non siano solo speranza del domani, ma protagonisti dell’oggi".

"La Fondazione ha creduto fin dall’inizio a questo bando - commenta Elizabeth Franchini della Fondazione Banca Monte di Lucca - Auguriamo buon lavoro ai vincitori e che questa progettualità possa continuare anche negli anni prossimi".