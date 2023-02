Politica in lutto per la morte di Stefano Marazzi

Lutto nel mondo della politica lucchese per la scomparsa di Stefano Marazzi.

"Ieri sera – scrive in una nota Sinistra Italiana – ci ha lasciato il compagno Stefano Marazzi. Già consigliere di circoscrizione a Capannori per Rifondazione, poi con molti di noi in Sinistra Ecologia Libertà, tra gli animatori del circolo della Piana, e infine uno dei fondatori di Sinistra Italiana in provincia di Lucca. Ma Stefano era molto di più: impareggiabile il suo impegno nell’Associazione per Lammari e poi nell’avventura del Civico138. Da tempo era tornato a vivere a Roma. Cuore, passione, impegno. Chi ha compagni non muore mai. Che la terra gli sia lieve. Un sentito abbraccio alla famiglia da tutta la comunità di Sinistra Italiana".