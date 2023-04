Pneumatici, calcinacci e plastica: una discarica

Sembra quasi che abbiano smontato una macchina e smaltito i pezzi nel campo. Siamo in Padule, nel territorio porcarese e le foto parlano chiaro. Sedili, gomme, pneumatici di vario calibro, parti di carrozzeria, ma non solo. Calcinacci, scarti edili, plastica, uno stock di bottiglie di birra e molto altro. Una discarica a cielo aperto, anche perché comunque si tratta di un discreto quantitativo di materiale che si trova ammassato in quel punto da tempo.

I cittadini protestano, soprattutto coloro che si trovano a passare per la classica passeggiata con il proprio cane. Una zona piuttosto isolata, quasi per nulla illuminata, che purtroppo favorisce strani traffici e questo tipo di abbandoni. Area che sarebbe anche molto bella sotto il profilo paesaggistico, purtroppo deturpata a questi livelli perché ignoti lasciano questi cumuli di spazzatura. Devono averli trasportati con un veicolo, possibile che non vi siano tracce in tal senso? Ovviamente saranno eseguiti tutti gli accertamenti del caso. Certo è che a mano è difficile arrivare in un’area che di notte diventa accessibile solo con veicoli adatti e con dotazioni, tipo torce o luci ad hoc.

Soluzioni possibili? Vista l’inciviltà della gente, diventa però anche difficile poter prevedere, come da taluni auspicato, l’installazione di telecamere o di sistemi di videosorveglianza, perché non è pensabile che si possano avere gli occhi elettronici ovunque. Il cumulo di immondizia che si nota nelle foto si è formato nel tempo, magari qualche controllo a sorpresa potrebbe dare frutti insperati.

