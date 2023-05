Play the games 2023 Un’emozione “special“ che accende il sorriso “La scuola è il focus“

Special Olympics, edizione 2023 che ha appena visto Lucca protagonista nello scenario nazionale, è anche e soprattutto in queste foto. In questi volti, in queste emozioni, nella gioia del podio, nella lacrima che scende indossando la medaglia. Nelle braccia al cielo. Ragazzi che sanno far la differenza, la sanno far valere come ha sottolineato nell’occasione di questi giorni “speciali“ appunto Claudia Maiorano, Direttore Regionale Special Olympics. Il punto focale di tutto è anche la scuola: “Scuola: La conoscenza apre i giovani al rispetto e all’accoglienza dell’altro”, ha sottolineato Maiorano salutando la dirigente Usl Donatella Buonriposi e le tante scuole presenti all’evento, compresi 180 bambini della Scuola dell’infanzia “Il Giardino”, “Il Girasole” e della “Primaria Pascoli”. “I miei ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito a questo evento davvero speciale – sottolinea Maiorano – comprese le autorità cittadine, dal sindaco Mario Pardini, il vice sindaco Giovanni Minniti, l’assessore allo Sport Fabio Barsanti, all’assessore all’istruzione Simona Testaferrata“. L’Isi Pertini, grazie al Dirigente Daniela Venturi e ai docenti Bruni, Battistini, Costalli, Utrera, Guastini, ha visto il coinvolgimento degli alunni dell’indirizzo turistico in compiti di accoglienza, visite guidate alla città e l’organizzazione di una gara di orienteering. Coinvolto anche il Liceo Sportivo E. Fermi, grazie al Dirigente Paola Bini e ai docenti Alessandro Capasso e Nicola Carnicelli. E’ di un’alunna “special“ la miglior sintesi: “Ho capito il valore dei piccoli gesti e quanto possano rendere felici. Alla fine ho ricevuto più di quanto ho dato. A Special Olympics ci si abbraccia e si gioisce anche dei piccoli traguardi“. Prossimo appuntamento al Porta Elisa a fine mese con il calcio unificato. La partita più bella.

Laura Sartini