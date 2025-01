Plastic free ad Antraccoli. Oltre 1.200 chili di rifiuti. Nei cumuli abbandonati anche neon e batterie

Trentasei volontari in azione, sabato scorso, per debellare rifiuti e degrado in tre punti segnalati dagli abitanti nei dintorni della chiesa di Antraccoli e altri due punti in via del Cantone. Plastic Free è scesa nuovamente in campo, come al solito, portando buoni frutti. In qualche ora la zona è stata perfettamente ripulita portando via la bellezza di 1.200 chili, pesati da Sistema Ambiente. Nelle montagnole anche due batterie, un materasso, due bidè, sedie, la carcassa di un frigorifero e tanta altra roba “dimenticata“, chiarissimo segno di un’inciviltà difficile da sconfiggere. Ed è un gesto che non ha eguali quello di tanti volontari, da giovani a più anziani, che hanno voluto dedicare qualche ora del loro sabato a ripulire l’ambiente, nell’interesse di tutti. Irene e Serena, referenti di Plastic Free, si dicono molto soddisfatte.

“Sì, in effetti siamo soddisfatte dell’evento e della partecipazione che c’è stata sabato pomeriggio – dicono – ma allo stesso tempo sono stati tolti dall’ambiente troppi rifiuti lasciati e abbandonati da cittadini che non prestano nessuna attenzione alla natura che li circonda. C’è ancora tanto lavoro da fare in questo senso. Come deterrente ci vorrebbero multe salate e troppe telecamere per stare dietro a tutto ciò che viene seminato in tutta Lucca. Non smetteremo mai di ringraziare tutti i volontari che si prendono due ore del loro tempo per eventi come quello di sabato a Antraccoli“.

Tra l’altro sono stati recuperati anche rifiuti particolarmente pericolosi per l’ambiente e quindi per la nostra salute. Oltre alle batterie c’erano infatti anche numerosi neon oltre a valigie, televisori, bottiglie di vetro, plastiche, lattine di birra e altri materiali abbandonati. La soddisfazione di una ripulitura così massiva è inversamente proporzionale allo sgomento che le volontarie provano di fronte a ogni prova tangibile di totale inciviltà e noncuranza per l’ambiente. “È stato un pomeriggio intenso, ma vedere quanta differenza possiamo fare insieme è una grande soddisfazione – dichiara Irene Dell’Amico, referente provinciale di Plastic Free –. Ringrazio di cuore tutti i volontari che hanno partecipato, dimostrando ancora una volta che il cambiamento è possibile quando ci si unisce per una causa comune”.

L’iniziativa ha avuto non solo un impatto immediato sull’ambiente, ma ha anche contribuito a sensibilizzare la comunità locale sull’importanza di smaltire correttamente i rifiuti e di prendersi cura del proprio territorio. Plastic Free continua a essere un punto di riferimento nella lotta contro l’inquinamento. “Invitiamo tutti a partecipare alle prossime attività per un futuro più pulito e sostenibile. Con il supporto di volontari, il messaggio è chiaro: ogni gesto conta, e insieme si può fare la differenza“. E quella di Antraccoli ne è stata solo l’ultima prova.

Laura Sartini