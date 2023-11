Più vicini ai nostri amici animali. La seconda ‘area di relazione‘ apre i battenti al Parco Fluviale

È nata la seconda area di relazione tra uomo e animale, inaugurata nella zona verde adiacente al parcheggio della vecchia Guardia del Parco Fluviale. Lo spazio messo a disposizione per i cittadini e i loro animali domestici ha lo scopo di favorire la salute e il benessere, degli animali ma soprattutto dell’uomo. Del tutto simile a quello già inaugurato nei mesi scorsi nei pressi di Campo di Marte, la seconda area si sviluppa a due passi dal fiume Serchio, zona già molto frequentata dai cittadini, ora arricchita con tre spazi recintati, dove le persone potranno relazionarsi con i loro cani in piena sicurezza: le aree sono completamente chiuse da cancelli pedonali e al loro interno ci sono parti pavimentate, dotate di sabbiere.

Tutto è pensato per stimolare il cane a sviluppare i propri sensi: i vialetti esterni sono in stabilizzato di cava e intervallati da superfici rettangolari di diversa pavimentazione per dare la possibilità al cane di vivere un’esperienza tattile diversificata.

Anche i nastri e le bottiglie appese che si muovono col vento creeranno esperienze visive e uditive differenti per gli animali. Ed infine, piante aromatiche e giochi con odori per stimolare l’olfatto.

Come per l’area di relazione di campo di Marte, anche l’intervento al Parco Fluviale sarà completato nelle prossime settimane dall’illuminazione pubblica e dall’installazione di alcuni fontanelli che erogheranno acqua potabile.

In-Habit è un progetto europeo e sbarca a Lucca – prima in Italia ad aderirvi – assieme a Riga, Cordoba e Nitra. Oltre alle zone di relazione tra uomo e animale, l’organizzazione di In-Habit ha grandi progetti per la nostra città, che si fa sempre più a misura d’uomo e soprattutto di animale. Alcuni spazi urbani verranno ridisegnati da pubblici e privati in modo da poter garantire e facilitare la coltivazione dei rapporti tra uomo e cane. Il centro storico verrà collegato alla periferia con percorsi specifici e aree adiacenti accessibili alle persone e ai loro animali domestici, volto a valorizzare il ruolo degli animali nelle società.

"Sono felice di poter inaugurare questa seconda area - ha detto l’assessore Cristina Consani - è un buon obiettivo raggiunto nell’ambito di un progetto che ha a cuore i benefici degli animali e dei cittadini. Una città che tiene conto del benessere degli animali è una città che tiene ai propri cittadini".

La nuova area è stata l’occasione per dare vita a un momento pubblico dedicato a tutti, grazie ad alcune dimostrazioni pratiche di pet therapy ad opera dei gruppi che svolgono quotidianamente questa attività, nell’ambito di In-Habit, con gli anziani delle Rsa comunali, oltre a un laboratorio del dipartimento di veterinaria dell’Università di Pisa, che insieme a Lucca Crea è partner del Comune nel progetto.

