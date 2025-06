Più luce in San Michele. Arrivano i super-fari

Piazza San Michele sarà ulteriormente illuminata. Il Comune di Lucca nella prossima settimana monterà, grazie a Lucca Riscossioni e Servizi, l’azienda che si occupa dell’illuminazione pubblica per conto dell’amministrazione comunale, due proiettori in quella che è la principale piazza cittadina.

Tante le richieste in tal senso che sono giunte a Palazzo Orsetti, sia da parte di privati cittadini che da parte dei commercianti. La piazza, in effetti, presenta da troppo tempo una illuminazione insufficiente e non omogenea che è garantita solo attraverso gli storici lampioni. Molte zone di essa restano però al buio o poco illuminate con l’arrivo della sera e non sono mancati episodi spiacevoli, senza considerare che la stessa percezione di sicurezza dell’area è ormai da tempo ridotta.

Per garantire una illuminazione adeguata e maggiore sicurezza, ecco dunque due nuovi proiettori che contribuiranno a creare luce nelle aree maggiormente al buio, mentre un terzo è ancora in attesa del via libera dei proprietari dell’immobile dove dovrebbe essere montato.

Nel frattempo, a cominciare dalla prossima settimana, verranno montati i primi due che serviranno per illuminare meglio l’area vicina ai Caffé Casali e Taddeucci e quella del sagrato della piazza vero e proprio.

"Abbiamo voluto dare più illuminazione alla piazza – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani – che sino ad oggi era alimentata solo dai lampioni che non garantivano una luce sufficiente, soprattuto nel centro della stessa. E’ un modo per garantire condizioni di maggior sicurezza alla piazza, una richiesta che è arrivata sia dai cittadini che dai commercianti. Abbiamo effettuato alcuni sopralluoghi con i tecnici di Lucca Riscossioni e Servizi e visto che l’operazione era fattibile, a quel punto ci siamo mossi per le autorizzazioni. Dalla prossima settimana, dopo che abbiamo ricevuto il via libera dei proprietari di due palazzi che si affacciano in piazza San Michele, inizieremo il montaggio dei primi due proiettori, in attesa del via libera per il terzo destinato a illuminare l’area più vicina a via San Paolino".