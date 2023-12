"Più impegno in maniera proattiva"

L’Inps, che a Lucca ha gestito 507 ricorsi in materia previdenziale, è il più importante Ente previdenziale europeo che, con 26.481 dipendenti gestisce 45.000 milioni di utenti, oltre 25 milioni e 700 mila lavoratori assicurati e 1 milione e 800.000 imprese iscritte. "La centralità dell’Inps nella vita dei cittadini – spiega Emanuela Paci – è espressa dal suo ruolo di soggetto pubblico di coesione sociale, inserito in un sistema sinergico di attori istituzionali e intermediari con i quali esso deve sempre più interagire e coordinarsi, in una rete di welfare territoriale ed in un’ottica di sussidiarietàprossimità che si rivelano indispensabili nel rendere effettive ed efficaci le misure rivolte ai bisogni delle persone e che, oggi, risulta ancora più rafforzato dall’attribuzione da parte del legislatore (legge 20 maggio 2022, n. 51) di ulteriori nuove finalità: l’attività di ricerca e la formazione".

"In questa prospettiva, nel momento in cui l’Istituto sarà sempre più in grado di garantire in maniera proattiva o automatica alcune prestazioni più semplici con l’ausilio di una sempre più sviluppata Intelligenza Artificiale, il ruolo dei patronati e degli intermediari accreditati si rivelerà ancora più importante, in particolare nelle attività rivolte direttamente a cittadini e imprese ed alla presa in carico delle loro istanze".