Pittura e scultura a Lucca Nuovo libro di Rocchi

Il giorno 31 agosto, al Real Collegio, alle ore 17.30, presentazione del libro di Mario Rocchi “Lucca Dipinge”, della Tra Le righe Editore. Prenderanno parte, oltre ai pittori lucchesi che partecipano alla mostra degli artisti concittadini intitolata “Why”, la gran parte degli interessati all’arte e in particolare a quella lucchese: Lucca non ha mai avuto una grande tradizione pittorica e scultorea. Forse per il carattere dei signori della città che, onorando la stirpe, non volevano spendere soldi per fare i magnati, o perché, poco amanti delle arti, dedicati come erano al commercio e a tutto ciò che procurasse danaro.

Fatto sta che non abbiamo avuto nomi altisonanti, se si eccettua forse Pompeo Batoni, ottimo pittore anche se a suo modo edonista e perfezionista. Gli altri furono modesti e, per avvicinarsi ai nostri tempi, a fine ’800 e primo ’900, prevalse un anacronismo in mani felicissime di artisti che avrebbero meritato ben altra fama. Se si vuole allora una vivacità creativa, bisogna arrivare al dopoguerra, agli anni ‘50 e ‘60 in cui, in particolare, i giovani artisti del tempo dettero una scossa all’ambiente lucchese che si cibava di tradizionalismo e poca fantasia. Da allora in poi fiorirono, accanto a una pseudo corrente lucchese basata sulla pittura “fabulistica” e narrativa, una serie di stili e di personalità spiccate che hanno brillato, in particolare nello scorcio dell’ultimo secolo, di luce propria, che ha conquistato critica e mercati.

Il libro che si presenta il 31 agosto, è un compendio eccezionale tratto da articoli pubblicati da Mario Rocchi su La Nazione, che ha il pregio di essere una novità per i lucchesi, in particolare di quelli che amano Lucca e la sua gente. Speriamo che questa iniziativa contribuisca a far conoscere una parte degli artisti della nostra città che appartengono ancora a un mondo culturale che purtroppo va svanendo sovrastato dalla tecnologia. Giornalista e storico collaboratore de La Nazione, critico d’arte e cinematografico (è tra i fondatori del Circolo del Cinema di Lucca), Rocchi ha al suo attivo numerosi libri, tra romanzi e saggi sull’arte, sulla città di Lucca nel ’900 e racconti autobiografici di una vita e piena di esperienze umane e artistiche.