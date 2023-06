Piscine inutilizzabili A Villa Ada i lavori non rispettano i tempi "Hanno trovato chiuso"

"L’impianto natatorio di Villa Ada, le bellissime piscine di Bagni di Lucca, incastonate nel verde, sono ancora chiuse e molte incertezze esistono sulla data reale della loro apertura, mentre il sindaco Michelini annega nelle sue bugie!" Così Annamaria Frigo, consigliere di FDI in consiglio comunale a Bagni di Lucca. "Lo scorso 30 maggio - aggiunge - Michelini aveva confermato l’affidamento ad un’Associazione temporanea di Impresa (Ati) da costituire a Roma aveva confermato la loro riapertura nella prima quindicina di giugno. Da allora abitanti del nostro territorio, turisti italiani e stranieri sono arrivati al cancello trovandolo chiuso".

L’apertura sarebbe prevista per luglio, ma a quanto detto, l’amministrazione non avrebbe preso a cuore la causa. "Il sindaco Michelini, - continua Annamaria Frigo - accusa l’opposizione di preferire le sceneggiate alle proposte concrete, dimenticando che il nostro compito è quello di incalzare la maggioranza, proponendo integrazioni o denunciando inadempienze e bugie, ormai palesi a tutti. I fatti parlano, e la verità è che ancora non è stato reclutato il personale necessario per l’apertura dell’impianto e alcuni lavori di manutenzione ordinaria non sono ancora stati eseguiti sul piano vasca, causa anche il ritardo con il quale è uscito il Bando". Secondo il consigliere di FDI sussisterebbero dubbi anche sull’assegnazione ad un‘Ati di due società di Roma così lontane dal territorio e dal controllo degli organi di vigilanza locali. "La sensazione - conclude Frigo - è che questa amministrazione stia perdendo il controllo riguardo a molte problematiche del territorio".

Marco Nicoli