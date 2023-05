Piscina comunale, conto alla rovescia per l’apertura

Nella speranza che il tempo si rimetta definitivamente, Barga si comincia a preparare all’estate non solo con tanti eventi, ma anche con gli impianti sportivi che accolgono barghigiani e turisti.

Uno di questi è la piscina comunale di Barga la cui apertura è fissata (tempo permettendo) per la mattina del 2 giugno prossimo.

L’impianto, gestito anche quest’anno dall’associazione Omega Sport, sarà aperto per tutto il periodo estivo, fino al mese di settembre ed offrirà – tra le altre cose – corsi di nuovo, apertura diurna e serale, ed anche possibilità di ospitare feste e ricevimenti. In più, quest’anno qui si organizza anche il 3° Summer Camp dell’associazione Goshin-Do Karate di Barga che si terrà dal 26 giugno al 28 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Iscrizioni aperte dai 5 ai 14 anni (per informazioni, Sara 346.0140719).

Per avere invece maggiori informazioni su orari e attività della piscina o per una prenotazione di sdraio e ombrelloni, è possibile invece telefonare al numero 375.5243523 o inviare una mail all’indirizzo [email protected]

