Pisani su Salanetti: "Giunta sbugiardata"

"Si cambiano le regole del gioco a partita iniziata". Così Barbara Pisani, capogruppo “La Porcari che vogliamo“, all’opposizione in consiglio comunale, commenta la decisione, piuttosto scontata, di Retiambiente di tener conto della nuovo normativa sulle distanze dai centri abitati per l’impianto di riciclo di pannolini e pannoloni di Salanetti. "Come volevasi dimostrare, quello che avevamo preannunciato – dichiara Pisani, - è puntualmente accaduto: RetiAmbiente ha chiesto di avvalersi del nuovo Piano Regionale Rifiuti, per evitare di rispettare la distanza del centro abitato, che si trova a meno di 200 metri dal sito. Con la manifestazione a Firenze, con l’appello, inascoltato al presidente del Consiglio Antonio Mazzeo, con gli emendamenti delle opposizioni, puntualmente respinti dalla maggioranza, abbiamo cercato invano di scongiurare quello che temevamo sarebbe accaduto: cambiare le norme per poter autorizzare l’impianto a Salanetti. E’ consuetudine consolidata – aggiunge l’ex candidata a sindaco a Porcari nel 2022 - che i procedimenti di autorizzazione in corso, vengano terminati con la legge vigente al momento dell’avvio, a meno che non sopraggiungano norme più restrittive "a vantaggio di sicurezza". Questo doveva valere anche per Salanetti". L’esponente della minoranza a Porcari, inoltre, non risparmia vari politici, con una stoccata al sindaco del paese con la Torretta, Fornaciari: "Il primo cittadino addirittura ringraziò i consiglieri Mercanti e Puppa. Per cosa non si è capito, visto che gli stessi due consiglieri regionali hanno votato senza esitazione l’approvazione di un Piano Rifiuti che ha reso inutile la sua delibera di giunta sul "centro abitato". Una domanda sorge spontanea: "Perché Sindaco e giunta di Porcari hanno ritardato così tanto a fare un atto dovuto che, tra l’altro, confermava una situazione del territorio esistente già di fatto?". Ma.Ste.