Lucca, è caccia al pirata della strada. Investe una coppia poi fugge

Lucca, 22 ottobre 2024 – Caccia al “pirata della strada“ che domenica sera poco prima delle 20, in sella a un grosso scooter, ha travolto e ferito una coppia che stava attraversando sulle strisce pedonali la via Nuova per Pisa a San Lorenzo a Vaccoli.

Nell’impatto anche il conducente dello scooter è caduto a terra, ma si è poi rialzato med è fuggito senza prestare soccorso.

Il drammatico incidente è avvenuto sulla via Nuova per Pisa, il tratto della Statale del Brennero tristemente famoso per numerosi e gravi incidenti, all’altezza della pizzeria pizzeria “Zio Jo”.

Ad avere la peggio sono stati due coniugi di Vicenza in vacanmza a Lucca. Avevano parcheggiato l’auto e stavano attraversando sulle strisce pedonali quando sono stati centrati in pieno dal grosso scooter che li ha scaraventati sull’asfalto.

L’uomo, un 69enne, ha riportato lesioni piuttosto serie ed è stato ricoverato all’ospedale di Cisanello in prognosi riservata. Meno grave la moglie, di 64 anni, trasportata all’ospedale San Luca e poi ricoverata.

A dare l’allarme al 118, che ha subito inviato sul posto due ambulanze e l’automedica, sono state alcune persone che si trovavano nella vicina pizzeria e hanno sentito il rumore dello schianto. Poco dopo hanno anche notato il conducente dello scooter che fuggiva in direzione del Foro di San Giuliano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i necessari rilievi e per avviare immediate indagini sul responsabile del duplice investimento che si è reso al momento irreperibile. Ma il conducente dello scooter se non si presenterà presto spontaneamente rischia grosso.

Sul luogo dell’incidente è infatti rimasto a terra un grosso pezzo di plastica rossa che si è staccato proprio dallo scooter. I carabinieri ora cercano un motociclo di colore rosso visibilmente incidentato e stanno vagliando le immagini di alcune telecamere. Per lo scooterista si ipotizza il reato di per lesioni stradali gravi e omissione di soccorso.

