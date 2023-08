Pioggia e forte vento: due ragazze salvate sulle Alpi Apuane

Lucca, 28 agosto 2023 – Due ragazze in difficoltà presso il bivacco Aronte (Passo della Focolaccia) a causa del maltempo sono state soccorse nel primo pomeriggio di oggi da una squadra del Soccorso alpino e speleologico toscano. Alle 14:15 la stazione di Lucca è stata messa in preallarme dal tecnico di centrale operativa per soccorrere le due giovani. Alle 15:08 il preallarme è diventato allarme per cui una squadra di tre tecnici è partita alla volta del Passo della Focolaccia.

Le due ragazze, una 23enne di Mantova e una 24enne di Roma, fanno sapere i soccorritori, sono state raggiunte attorno alle ore 16 ed accompagnate a Campocatino dove avevano la macchina.

Le due ventenni avevano intenzione di dormire in tenda ma sono state costrette a trovare rifugio nel bivacco Aronte a causa della pioggia e del forte vento. Oggi, visto che le condizioni meteo non miglioravano hanno preferito chiamare i soccorsi.