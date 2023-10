Pini e l’eccidio, Donati e la sua libreria a Lucca: scopri la 2ª edizione di "Lucca dei lettori"

Paolo Nori, Agnese Pini, Luca Ricci, Alba Donati: sono solo alcuni dei protagonisti della 2ª edizione di “Lucca dei lettori“, prima tappa del festival diffuso “La città dei lettori“, che ogni anno porta in Toscana autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano a cura di Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. Oggi a Palazzo Pfanner, dalle ore 10.30, presentazioni, talk, incontri con scrittrici e scrittori, reading e passeggiate letterarie legati dal “Leggere cambia tutto”, messaggio che accompagna la manifestazione e che quest’anno, in occasione del centenario di Italo Calvino, si intreccia ad un percorso legato al tema della fiaba. Lucca dei lettori è possibile grazie al patrocinio di Ministero della Cultura, al patrocinio e sostegno di Regione Toscana, in collaborazione con Palazzo Pfanner e in partnership con Libreria Lucca Sapiens.

Alle 12.30 la scrittrice e poetessa Alba Donati, in dialogo con Gabriele Ametrano, racconterà al pubblico “La libreria sulla collina” (Einaudi), viaggio in una libreria microscopica, la “Libreria Sopra la Penna“ a Lucignana. La scrittrice e giornalista Agnese Pini (nella foto), direttrice di Qn, Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino, alle 19.30 presenterà il suo romanzo “Un autunno d’agosto” (Chiare Lettere), sull’eccidio nazista di San Terenzo Monti, partendo dalla vicenda reale della sua famiglia, insieme allo scrittore Marco Vichi.