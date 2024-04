Pieve celebra la Festa della Libertà. Tre giorni di eventi sul territorio: "Quest’anno è il 655° compleanno"

Da sabato 6 a lunedì 8 aprile Pieve Fosciana vivrà i tre giorni più intensi dell’anno con lo svolgimento dell’edizione numero 655 della Festa della Libertà, da sempre in programma nella prima domenica dopo Pasqua. Il via avrà inizio sabato con il concerto della banda musicale "G. Rossini", diretta dal maestro Rolando Toni che si terrà nella chiesa di San Giovanni Battista, alle 21. Domenica, alle 10 in piazza dei Bersaglieri, aprirà la giornata l’inaugurazione della mostra zootecnica organizzata dagli allevatori del territorio. Nelle vie del paese saranno presenti più di cento banchi che colorano e rallegrano ogni anno la fiera di Primavera, insieme ai negozi del paese che resteranno aperti. All’interno del mercato, in piazza degli Alpini sarà presente il Luna Park aperto tutto il giorno. Alle 17.30 la banda "G. Rossini" effettuerà il concerto sul sagrato della chiesa di San Giovanni Battista.

Lunedì, alle 9.30 in piazza dei Bersaglieri, incontro con il dottor Paolo Fontana, a cura dell’associazione Garfagnana vespa vellutina nell’ambito della giornata mondiale delle api. Parteciperanno all’evento i bambini della scuola primaria di Pieve Fosciana. Alle 11.30 incontro con il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il consigliere regionale Mario Puppa per l’inaugurazione dei murales sulla scuola primaria e dell’infanzia "Carlo De Stefani". Seguirà una conferenza nel palazzo comunale. Alle 18, nella chiesa di San Giovanni, si svolgerà la festa degli sposi, una tradizione prettamente pievarina che si tramanda da molti anni. Si festeggiano le coppie unite in matrimonio da 25, 50 e 60 anni con la celebrazione della Messa. Per tutta la giornata del lunedì della fiera, lungo le vie del centro storico, saranno ancora presenti banchi del mercato e il lunapark sarà aperto fino a sera.

"La Festa della Libertà - spiega la presidente del Consiglio comunale, Annarita Fiori - rappresenta uno dei momenti più rappresentativi per il nostro Comune. Basti pensare che quest’anno abbiamo raggiunto il 655° compleanno. Ha una data variabile perché legata alla Pasqua, svolgendosi la domenica successiva alla stessa. Questa collocazione trae origine da un evento storico determinante per l’intera Lucchesia. Infatti l’8 aprile 1369, che coincideva in quell’anno nella prima domenica dopo Pasqua, l’imperatore Carlo IV liberò Lucca e il suo territorio dal dominio pisano. Da allora la domenica in albis in Lucchesia prese il nome di Domenica o Festa della libertà".

"Pieve Fosciana ogni anno festeggia questo evento con una fiera che richiama visitatori da tutta la valle e addirittura da fuori regione - conclude - . La festa avrà un’importante appendice il giorno seguente, il lunedì appunto, denominata anche come La Fiera dei Pievarini, con alcuni appuntamenti socio-culturali particolarmente interessanti".

Dino Magistrelli