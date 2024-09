Pierucci per Palazzo Ducale. E’ ufficiale la candidatura

Prima il mandato esplorativo, poi l’investitura ufficiale dopo che l’orientamento del Pd regionale è stato chiaramente dato in suo favore: il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci è il candidato del centrosinistra alla presidenza della Provincia. Sarà dunque lui a sfidare, partendo da una posizione di vantaggio (visto il numero di voti a disposizione nell’elezione di secondo livello che come noto consentirà di votare solo ai consiglieri comunali) il sindaco di Lucca Mario Pardini che rappresenterà il centrodestra.

La direzione del Pd territoriale lucchese e dalla direzione del Pd Versilia hanno dato ieri il loro consenso unanime alla candidatura dopo che la scorsa settimana le due federazioni, a seguito dell’intervento della segreteria regionale, avevano dato mandato esplorativo a Pierucci perché verificasse la convergenza delle altre forze politiche alla sua candidatura a presidente: Pierucci, con alcuni delegati, ha così incontrato ampia convergenza nell’ambito del centrosinistra e dei mondi civici, riscontrando il disco verde sul suo nome da parte di tutti.

"Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto – spiegano il segretario Pd territoriale Patrizio Andreuccetti e il segretario del Pd Versilia Riccardo Brocchini –. Come succede nei grandi partiti a vocazione democratica, si discute al nostro interno, ci si confronta ma poi si esce con una posizione unanime e concorde, che ci vede tutti impegnati perché Marcello Pierucci sia il prossimo presidente della Provincia. E’ importante, infatti, che a Palazzo Ducale vada un’altra figura autorevole, di grande esperienza amministrativa, che possa continuare a lavorare nell’interesse dei territori, dei cittadini e dei Comuni".

"Tanti sono i lavori di grande rilevanza in corso, basti pensare al ponte sul Serchio a Lucca e alle nuove cucine dell’Istituto alberghiero Marconi di Viareggio solo per fare due esempi, tanti i nuovi progetti di slancio e visione che dovranno essere messi in campo, dialogando con i sindaci e con i tanti soggetti che animano e rappresentano le realtà territoriali, come associazioni di categoria, associazioni territoriali e sindacati. Ci teniamo anche a sottolineare che oggi, con la candidatura di Pierucci a presidente, non si chiude un percorso ma si apre. Il nostro obiettivo politico, infatti, è di continuare a cercare convergenze sulla sua candidatura, allargando il campo anche al civismo presente sull’intero territorio provinciale".

