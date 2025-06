Piccoli sbandieratori crescono. La squadra Under 15 di Gallicano conquista il titolo di Campioni d’Italia

Sono l’orgoglio di un intero paese e oltre, molto seguiti nelle loro trasferte in Italia e all’estero, oltre che durante le loro prove generali prima di ogni gara, eccellenti animatori di molte feste e manifestazioni della Valle del Serchio, dove portano musica, emozioni e solennità, attraggono verso questa pratica molti giovani e giovanissimi che provano a cimentarsi nella difficile arte della Bandiera. Sono gli "Sbandieratori e Musici di Gallicano" e si può ben dire come ogni loro esibizione sia un successo. Il gruppo di giovani è, infatti, tornato a "casa", accolto con tutti gli onori, dopo i notevoli risultati ottenuti lo scorso fine settimana alla Parata Nazionale della Bandiera Under 18, che si è tenuta a Quattro Castella, comune in provincia di Reggio Emilia in Emilia-Romagna.

Per loro, una pioggia di medaglie, un quarto posto su 21 compagnie provenienti da tutto il Paese e il titolo di Campioni d’Italia nella categoria Grande Squadra Under 15, con Noemi Chiani, Alessia Rossi, Aurora Corradi, Gioele Politi, Rachele Ferrari, Meriem Elarchi, Manar Dahmane e Pamela Marroni. "I nostri pulcini sono stati strepitosi", i primi commenti entusiasti degli organizzatori e istruttori del Gruppo. Mesi di sforzi, sacrifici, passione, pianti, grida e dolori, anche e soprattutto per le bandiere arrivate in testa durante gli allenamenti, si sono infine racchiusi in 3 giorni di risate, abbracci, lacrime e applausi. Riuscire a rendere felice ogni pulcino che fa parte del gruppo è per noi un vanto enorme, che va oltre ogni risultato raggiunto. Tutti gli atleti partecipanti, tra l’altro, tornano a casa con una medaglia, confermando la qualità del lavoro svolto durante l’anno e l’impegno costante dei giovani atleti e dei loro istruttori.

Luca Maffei, uno per tutti, conquista il primo posto nella categoria singolo tradizionale Under 18, guadagnandosi l’opportunità di gareggiare alla XLIV Parata Nazionale della bandiera che si terrà il 12, 13 e 14 settembre a Senigallia. La soddisfazione è grande". Sofia Ambrosini Nobili, poi, conquista il terzo posto alla categoria di Singolo Under 15, Giorgio Chiani e Filippo Ferrari ottengono il secondo posto nella categoria coppia tradizionale Under 12, risultato confermato anche nella stessa gara Under 15 con Noemi Chiani e Sofia Ambrosini Nobili. Oltre al titolo di Campioni D’Italia nella categoria Grande Squadra Under 15, Luca Maffei, Gabriele Rossi, Sofia Marroni, Nikita Peccioli, Marco Caproni e Davide Rossi si aggiudicano anche il terzo posto nella categoria Under 18.

Fio. Co.