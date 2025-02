Piazza Grande ’bocciata’. Italia Nostra spara a zero “No alle nuove panchine invitano al bivacco“

Italia Nostra punta il dito sul progetto di rifacimento di Piazza Napoleone e, in particolare, su quelle “strane“ panchine. La sezione di Lucca presieduta da Glauco Borella solleva più di una perplessità. "Il progetto prevede oltre alla sostituzione della pavimentazione la posa di panchine di marmo al centro della piazza, intorno al monumento di Maria Luisa di Borbone, eretto nel 1843 da Lorenzo Bartolini – ricorda Italia Nostra –. Queste panchine consisteranno, secondo il progetto che pare abbia avuto il nulla osta anche dalla Soprintendenza, in bassi e larghi parallelepipedi bianchi, senza schienale".

Ed ecco il punto dolente. "La sezione di Lucca di Italia Nostra teme che la loro forma e posizione incoraggi il bivacco e la sosta per il consumo di cibo e altri usi impropri, ed è facile prevedere che il bianco del marmo sarà presto deturpato da scritte e sporcizia. Sarebbe stato opportuno, anziché porre panchine – osserva– , dalla forma peraltro avulsa dal contesto ottocentesco della piazza, attorno al monumento centrale, ripristinare e al limite raddoppiare la fila delle sedute che sono disposte sotto gli alberi, lungo i tre lati della piazza. Le panchine già esistenti lungo i lati della piazza, di cui si potrebbe ricopiare il disegno, sono tra l’alto consone, per stile e materiale, all’epoca della piazza".

"Inoltre l’idea di porre panchine o recinzioni, come quella attuale realizzata nei primi anni Duemila, attorno ad un monumento situato al centro della piazza non appartiene alla tradizione della piazza toscana – aggiunge l’associazione – . La bellezza delle piazze si basa sulla corretta definizione degli spazi urbani – come il rapporto fra gli edifici, la presenza di monumenti e ornamenti, lo spazio libero, la circoscrizione dello spazio, la dimensione e la forma – e il fatto di inserire questi nuovi elementi su alcuni lati del monumento quasi a costituirgli intorno un recinto, modifica completamente la visione e la fruizione dello spazio".

Italia Nostra va al dunque. Chiede all’amministrazione comunale di tenere conto di questo suggerimento e di rinunciare al posizionamento di nuove panchine o recinzioni intorno al monumento, prediligendo il raddoppio di queste nella parte ombreggiata sotto le alberature di Piazza Grande. Il sasso (contro le nuove panchine) è lanciato.

L.S.