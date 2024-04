Piazza Cittadella, l’assessore Granucci assicura interventi

Piazza Cittadella, la giunta intende intervenire per migliorare l’arredo: la conferma è arrivata durante la conferenza stampa sull’impiego dell’avanzo di bilancio da parte dell’assessore Paola Granucci che ha la delega all’arredo urbano.

"Ne abbiamo parlato anche nell’ultima giunta - ha spiegato - le due fioriere ricollocate non bastano per impedire il transito a tutte le ore delle auto. Stiamo ragionando di dotare la piazza di qualche altra panchina per riqualificarla ed evitare i parcheggi in divieto di sosta. In ogni caso, vogliamo intervenire".

Come si ricorderà, la piazza è in pessime condizioni: asfalto natura in più punti sgretolato, macchine dei residenti lasciate per ore in divieto di sosta, anche davanti al bookshop del Museo Puccini, camioncini dei corrieri che entrano ed escono senza soluzione di continuità da quello che dovrebbe essere uno dei salotti cittadini, parcheggiando a pochi centimetri dalla statua dedicata al Maestro.

Una situazione imbarazzante che va avanti da anni, e che nel Centenario pucciniano assume i contorni del paradosso considerando tutte le manifestazioni messe in cantiere.

Fab. Vinc.