Piattelli nella top ten mondiale. Attesa per conoscere la classifica

Nella top ten dei migliori saloni al mondo, secondo esperti del settore, con il suo atelier di New Delhi. Soddisfazione per lo stilista altopascese Luca Piattelli. Per il momento c’è la nomination, mentre la classifica verrà svelata alla serata di gala della MCB by Beautè Selection, un’associazione che riunisce i migliori coiffeur di tutto il mondo e che propone la mostra internazionale più importante del settore, che si tiene ogni anno a Parigi.

La notizia è arrivata inattesa a Luca Piattelli e al suo staff, che sicuramente saranno presenti il prossimo 13 ottobre a Port de Versailles, luogo dove si svolgerà la tre giorni di appuntamenti e iniziative legate al mondo dell’acconciatura e della bellezza. "Dire che non me lo aspettassi è poco - commenta l’imprenditore - , io e il mio staff eravamo sicuri di avere fatto un salone a New Delhi con tutte le migliori attrezzature e le soluzioni architettoniche e di arredi all’avanguardia, con il gusto italiano. Essendo il primo di una serie di altri esercizi analoghi che nasceranno in India, ci abbiamo lavorato duro. Tutto questo, però, ha sorprendentemente incontrato anche il gradimento dei grandi esperti che compongono la struttura tecnica dell’MCB che ha inserito il nostro salone fra i migliori al mondo e ora siamo curiosi di capire il nostro piazzamento finale. Ciò ci ripaga di tanti sacrifici e tanti investimenti fatti".

Il negozio che verrà premiato a Parigi si trova a New Delhi, in una zona di pregio, all’indirizzo A-1/20, Ground Floor, Safdarjung Enclave, New Delhi-110 029.

Ma. Ste.