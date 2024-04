Piattelli apre a New Delhi

Una nuova avventura imprenditoriale per lo stilista altopascese Luca Piattelli che apre un atelier a New Delhi, primo di un progetto più ampio di sviluppo in India, un progetto che fino a oggi nessuno aveva tentato. E’ la prima struttura in assoluto di questo tipo che nasce in India, su base interamente italiana, partendo dalla formazione del personale agli arredamenti, fino ai prodotti utilizzati. In questo senso Luca Piattelli, per questo primo atelier ma anche nel prosieguo dell’operazione, ha chiesto e ottenuto collaborazione dai vertici diplomatici italiani. "Come ho già detto, – spiega lo stilista Luca Piattelli, - devo fare molti ringraziamenti, a partire dall’ambasciatore Vincenzo De Luca, insieme ai responsabili dell’ICE, organismo attraverso il quale il governo italiano favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri".