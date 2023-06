Piano telefonia mobile La mappa delle antenne “Studiato per i cittadini“

Tutela del territorio e dei cittadini prevedendo l’eventuale installazione di nuove antenne di telefonia mobile, richiesta dalle compagnie telefoniche, preferibilmente lontano dai centri abitati e luoghi sensibili come strutture sanitarie e scuole.

“Il piano di telefonia mobile è un documento di pianificazione molto importante che ha l’obiettivo di salvaguardare la popolazione e le bellezze paesaggistiche – spiega l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. E’ infatti l’unico strumento a disposizione del Comune per controllare l’installazione di nuovi impianti. Con questo piano, preso atto delle richieste dei gestori, abbiamo infatti la possibilità di proporre localizzazioni alternative, entro un raggio ristretto a qualche centinaia di metri privilegiando spazi pubblici e lontani da zone abitate”.

I nuovi impianti previsti nel piano sono una trentina. Ecco la localizzazione. Tim: Lammari: area comunale campo sportivo Lammari; stazione di sollevamento fognatura in via del Frizzone; Tassignano: struttura di supporto esistente in Via del Rogio, Carraia: area comunale presso il parcheggio PIP di Carraia; Parezzana: struttura di supporto esistente in via Traversa di Parezzana; San Leonardo in Treponzio: cimitero di San Leonardo in Treponzio. Vodafone: Marlia: area comunale presso deposito acquedotto comunale di Marlia; Lunata: area comunale in via vecchia Pesciatina; Carraia: parcheggio pubblico PIP zona industriale di Carraia; San Ginese di Compito: area comunale presso cimitero San Ginese; S.Andrea di Compito: struttura di supporto esistente in località Monte Pianello; Vorno: area comunale presso campo sportivo di Vorno. Wind3: Marlia: area comunale presso deposito acquedotto; San Colombano: area comunale presso cimitero via delle Selvette; Sant’Andrea di Compito: struttura esistente in località Monte Pianello; Vorno: campo sportivo di Vorno; Colle di Compito: area comunale presso depuratore di Colle di Compito. Iliad: Lappato: struttura di supporto esistente a sud del cimitero di Lappato; Camigliano: area comunale presso il cimitero di Camigliano; San Colombano: struttura di supporto esistente presso area cimiteriale di via delle Selvette; Carraia: area comunale parcheggio PIP di Carraia; Verciano: struttura di supporto esistente in via vicinale di Vialise; Sant’Andrea di Compito: struttura di supporto esistente in località Monte Pianello. Fastweb: Pizzorne: struttura di supporto esistente in località Monte Pertusa; Stazione di sollevamento fognatura in via del Frizzone. Inwit: Tassignano: strutture di supporto esistenti; Carraia: parcheggio pubblico PIP di Carraia; San Leonardo in Treponzio: area cimiteriale di San Leonardo in Treponzio; Sant’Andrea di Compito: struttura di supporto esistente in località Monte Pianello.