Piano strutturale. Marchetti:: "Toci si dimetta"

"L’assessore all’urbanistica del Comune di Altopascio Toci dovrebbe dimettersi". Lo afferma il consigliere di opposizione Maurizio Marchetti in merito al piano strutturale intercomunale che secondo l’ex sindaco sarebbe stato adottato senza ascoltare i cittadini. Il problema di questa operazione urbanistica e di pianificazione del territorio è che i consigli comunali sono stati chiamati a frettolose adozioni e non coinvolgendo nessuno, tanto che tutti si sono trovati di fronte al fatto compiuto. Una grave macchia – prosegue Marchetti - per un provvedimento urbanistico che in qualche modo condizionerà la vita di cittadini e imprese per i prossimi 15 anni. Quando noi abbiamo fatto un provvedimento analogo , furono decine gli incontri preliminari, spiegando termini e modalità in modo chiaro e trasparente. Qui tutto è avvenuto nel segreto delle stanze, i cittadini non hanno avuto alcuna informazione. A questa legittima obiezione, mi si è risposto che sono stato io a non accorgermi di quanto è avvenuto, citando una limitata comunicazione del 2019 dove chi governa invitava a presentare contributi, poco per una situazione del genere". "Ma sarebbe facile smentirmi – conclude l’ex sindaco - presentando il calendario degli incontri preliminari che hanno preceduto la realizzazione del nuovo strumento urbanistico. L’’ho chiesto a Toci già dal 21 dicembre, mi è stato risposto che il giorno dopo avrei avuto tutto. Il 28 ho riformulato la richiesta, ma ad oggi niente è successo. Non sarà che davvero incontri non ce ne sono stati ? In altri tempi un fatto del genere avrebbe comportato la richiesta di dimissioni che sarebbero necessarie – scrive Marchetti - per Daniel Toci, assessore all’urbanistica del comune di Altopascio".