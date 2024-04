Piano operativo. Ancora tempo per osservazioni

È stato pubblicato ieri il nuovo Piano operativo intercomunale redatto dall’Unione Comuni Garfagnana e adottato nelle scorse settimane dai 14 Comuni componenti. Ora cittadini, associazioni, aziende, enti avranno a disposizione 60 giorni per presentare eventuali osservazioni e suggerimenti sugli appositi moduli che si trovano nelle sezioni Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente dei siti istituzionali dei singoli Enti. Le eventuali osservazioni verranno prima recepite dall’Unione Comuni Garfagnana per una valutazione tecnica, quindi trasmesse ai singoli Comuni per le eventuali contro-deduzioni.

I vari Consigli Comunali, alla luce delle modifiche proposte, dovranno quindi provvedere alla deliberazione del nuovo Piano da ritrasmette all’Ente sovracomunale, il quale lo inoltrerà infine alla Regione Toscana e alla Soprintendenza per la definitiva approvazione. Le osservazioni dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo dell’Unione Comuni Garfagnana: consegna a mano presso la sede amministrativa dell’Ente in via Vittorio Emanuele II, 9, a Castelnuovo negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì 8.45 – 13.00, giovedì anche 15- 17); tramite Pec (posta elettronica certificata) scrivendo all’indirizzo [email protected]; oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (racc. a/r) all’indirizzo: "Unione Comuni Garfagnana via Vittorio Emanuele II, n. 9 – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)".