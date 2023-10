Pianeta Terra Festival: si parte. Barbero, lectio su San Francesco

E’ tutto pronto per la seconda edizione di Pianeta Terra Festival, la manifestazione organizzata dagli Editori Laterza e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Un evento la cui direzione scientifica è affidata al professor Stefano Mancuso e che mette al centro degli incontri – attraverso le diverse declinazioni – il tema, sempre più attuale e urgente, della sostenibilità ambientale e del contrasto al cambiamento climatico.

Oggi alle 17.30 sarà la chiesa di San Francesco a ospitare il taglio del nastro ufficiale, con Marcello Bertocchini presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Giuseppe Laterza presidente della casa editrice. Saranno presenti, inoltre, Stefano Mancuso e tutti i partner istituzionali e gli sponsor che hanno reso possibile questa preziosa sinergia di risorse e idee. All’evento inaugurale, inoltre, prenderanno parte il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Lucca Mario Pardini, il presidente della Provincia Luca Menesini, il presidente della Camera di commercio Toscana Nord-Ovest, Walter Tamburini e Luigi Lazzareschi, amministratore delegato di Sofidel con Massimo Tononi, presidente del Gruppo Bpm.

I riflettori sono puntati sull’evento che sempre in San Francesco, alle 19, ospiterà "l’assolo" dello storico e divulgatore Alessandro Barbero che ha accettato l’invito al festival dedicando la sua Lectio alla figura di San Francesco: "Chi è stato veramente Francesco" è infatti il titolo dell’intervento del professor Barbero, noto ormai al grande pubblico per essere il volto noto di interessanti trasmissioni televisive di carattere storico. Un personaggio apprezzato sia dal pubblico adulto che dai giovani e saggista di rilievo, dal 2002 è ordinario di Storia medievale al dipartimento di studi umanistici dell’università degli studi del Piemonte orientale. La lezione di Barbero, assume inoltre un significato ancora più importante perché contribuisce a celebrare i 10 anni dalla riapertura del complesso di San Francesco, realizzato con perizia dalla Fondazione Crl. L’evento inaugurale di oggi, vista la grande attesa da parte del pubblico, ha convinto gli organizzatori a fare la diretta streaming. C’è grande attesa per questo incontro, e infatti l’organizzazione ha previsto la possibilità di vedere in contemporanea la diretta streaming dell’evento dagli altri quattro luoghi simbolo del festival (che ospiteranno gli 80 interventi previsti): la Cappella Guinigi, l’auditorium di San Micheletto, la Sala Tobino di Palazzo Ducale e la sala convegni di Palazzo Bernardini, sede di Confindustria Toscana Nord.

Maurizio Guccione