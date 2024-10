Pianeta Terra Festival. Alla scoperta di come le comunità naturali salveranno il pianeta

Tutto pronto per l’apertura della terza edizione di “Pianeta Terra Festival” che domani prenderà il via con il taglio del nastro inaugurale alle 16.30 nella chiesa di San Francesco. L’appuntamento, quest’anno, avrà come filo conduttore “Le comunità naturali”; in questo ambito, si confronteranno scienziati, antropologi, economisti, scrittori, filosofi che proporranno, ciascuno per propria parte, idee e spunti interessanti, sulle tematiche che vanno dalla biodiversità alla sostenibilità, parlando di clima, energia, agricoltura e politiche del cibo. Il Festival vede la direzione scientifica di Stefano Mancuso, è ideato e progettato dagli Editori Laterza e promosso dalla Fondazione Cassa di Rispramio di Lucca.

La città si appresta ad accogliere un evento che rappresenta l’occasione per riflettere e approfondire molti aspetti che ci toccano da vicino,partendo appunto dal ruolo che rivestono le comunità naturali, ovverosia il meccanismo principale che può garantire la sopravvivenze degli esseri viventi, attraverso la formula della cooperazione e dell’alleanza.

All’inaugurazione parteciperanno Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Giuseppe Laterza, presidente della casa editrice, e il direttore scientifico Stefano Mancuso. Presenti anche i partner istituzionali e main sponsor che hanno reso possibile e sostenuto l’iniziativa, con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Lucca Mario Pardini, il presidente della Provincia Marcello Pierucci, il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Walter Tamburini e Luigi Lazzareschi, amministratore delegato di Sofidel, con Massimo Tononi, presidente del Gruppo Bpm.

Vediamo adesso il programma della prima giornata di domani. Alle 18 si terrà l’incontro dal titolo “L’universo: fisico e divino”, in cui il teologo Vito Mancuso e l’astrofisica Ersilia Vaudo Scarpetta, Chief Diversity Officer dell’Agenzia Spaziale Europea, si confronteranno sulle possibili reazioni all’esperienza di stupore assoluto che, da sempre, ogni uomo prova rispetto alla maestà soverchiante dell’universo. Conduce l’incontro il filosofo Stefano Catucci.

Una sorpresa, invece, per la serata di apertura del Festival che alle 21.30 ancora nella Chiesa di San Francesco, offrea la possibilità di assistere alla Sinfonia n. 9 di Ludwig Van Beethoven proposta dall’Orchestra e coro regionale del Friuli Venezia Giulia, diretta dai Maestri Filippo Maria Bressan e Cristiano dell’Oste. Il tema proposto, peraltro, a duecento anni dalla prima esecuzione della sinfonia, si coniuga esemplarmente con i contenuti di questa terza edizione del Festival.

Gli eventi di Pianeta Terra Festival saranno inoltre trasmessi sul sito www.pianetaterrafestival.it. Per il concerto delle 21.30, invece, saranno messe a disposizione alcuni luoghi speciali che ospitano il Festival, per seguire l’evento nel caso in cui San Francesco non possa soddisfare, per capienza, tutte le necessità. I luoghi da dove si potrà seguire il concerto sono, oltre la Cappella Guinigi del Complesso di San Francesco, la Sala Tobino di Palazzo Ducale e l’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara nel chiostro di San Micheletto.

Maurizio Guccione