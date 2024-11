Pezzi di vetro nel cibo degli alunni, colpa di un bicchiere rotto a mensa

Montecarlo (Lucca), 22 novembre 2024 – Un bicchiere che si spezza nel locale sporzionamento, i frammenti di vetro che schizzano nel cibo servito alla mensa della scuola primaria di Montecarlo. L’episodio risale a martedì scorso e per fortuna non ha provocato problemi ai bambini, anche se la paura e la preoccupazione ci sono state eccome. Le addette alla refezione e le maestre, si sono accorte subito di quanto era accaduto, intervenendo per evitare che qualche bimbo ingerisse dei frammenti. Poi si è tenuta una riunione con il Consiglio di Istituto, il Comune, la Asl, avvisati immediatamente.

All’incontro ha partecipato ovviamente anche la ditta appaltatrice. Ciò che è emerso è che il corpo estraneo è finito nei piatti a seguito della rottura di un bicchiere nel locale sporzionamento. Una delle insegnanti ha ricevuto il cibo con il vetro, così una collaboratrice scolastica. Probabilmente, ma non è sicuro, altri alunni hanno consumato il pasto prima che ci si accorgesse di quanto successo. A distanza di giorni, sembra che tutto sia filato liscio, anche se la paura tra i genitori c’è stata.

E’ intervenuto anche il Dipartimento di prevenzione della Asl. Adesso saranno eseguiti ulteriori accertamenti, ma appare evidente che si è trattato di un malaugurato incidente. La scuola, che è parte lesa in questa vicenda, ma anche le altre istituzioni, hanno fatto prontamente la loro parte.

La sindaca di Montecarlo, Marzia Bassini, sui social ha confermato, in maniera molto sintetica: “Sono stati attivati tutti gli organismi di controllo del Dipartimento della Prevenzione della competente Asl Toscana nord-ovest che è intervenuta tempestivamente - spiega la prima cittadina - , ponendo in essere tutti gli accertamenti necessari”.

La questione, di fatto, è già chiusa, anche perché nessuno si è fatto male e questo rappresenta l’aspetto più importante. Il pensiero è andato subito alla bimba che ha ingerito una pila nei giorni scorsi. Ma per fortuna a Montecarlo è andato tutto bene.