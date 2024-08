Pettegolezzi di Neil Simon. Con la Gioiosa Compagnia

La Gioiosa Compagnia metterà in scena stasera alle 21.15, sul palco di Real Collegio Estate, la commedia Rumors di Neil Simon. La versione che sarà proposta al pubblico è stata ridotta, adattata e rielaborata da Massimo Dal Poggetto, che ne firma anche la regia.

Una divertente commedia paradossale, con il ritmo e lo stile del teatro americano, dal titolo che, in italiano, sarebbe traducibile con ‘pettegolezzi’. E di fatto sono proprio le allusioni, gli ammiccamenti e una buona dose di ipocrisia a mettere in luce l’ambiguità di realtà borghesi e nevrotiche. Fino a che un evento imprevisto e drammatico genera una situazione tanto imbarazzante quanto sgradevole: ed ecco che gli invitati a un anniversario di matrimonio tirano fuori, in modo grottesco, tutte le loro fragilità e insicurezze.

La commedia è caratterizzata da una comicità surreale costante che intrattiene il pubblico, relegando l’aspetto del giallo, pur presente, a un ruolo marginale di sfondo. Lo spettacolo è organizzato dall’Associazione 50&Più che da sempre, con il suo presidente Antonio Fanucchi, organizza i corsi dell’Università per over 50 sia per lo sviluppo culturale che per lo scambio sociale dei suoi iscritti.

L’ingressoallo spettacolo di stasera è libero fino a esaurimento posti. L’accesso diretto al chiostro è su via della Cavallerizza, di fianco alla facciata della basilica di San Frediano.