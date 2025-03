Pescaglia non dimentica. Consegnato il primo trofeo in ricordo di Alessandro Valletta

In occasione del 48° Rally del Ciocco e della Valle del Serchio, una delle competizioni più prestigiose del panorama automobilistico italiano, l’amministrazione comunale di Pescaglia ha reso omaggio alla memoria di Alessandro Valletta, giovane appassionato di motori tragicamente scomparso, istituendo un trofeo permanente a lui dedicato. Lo speciale trofeo è stato assegnato al vincitore della prova speciale "Fabbriche di Vergemoli", sulla base del miglior tempo registrato nei tre passaggi della gara CRZ. La premiazione è avvenuta sabato scorso al Caffè delle Mura di Lucca, alla presenza delle autorità e del folto pubblico. Il Trofeo è stato consegnato all’equipaggio vincitore composta da Giacomo Vargiu e Marco Nesti su Skoda Fabia Rally 2. L’istituzione del trofeo è stata proposta dal consigliere comunale del comune di Pescaglia Lorenzo Baldassari, amico e paesano di Alessandro. Alla premiazione, insieme a Baldassari, anche il consigliere delegato alla cultura Francesco Maiorano e l’assessore allo Sport, Gabriele Fulvetti, che ha espresso la gratitudine dell’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Bonfanti per il contributo di Baldassari e il valore di questo gesto per la comunità. "Alessandro era un simbolo di passione, energia e amore per il mondo dei motori – ha detto non senza emozione l’assessore Gabriele Fulvetti - La sua tragica scomparsa ci ha colpiti profondamente e questo trofeo vuole essere un modo per mantenere vivo il suo spirito e la sua memoria. Alessandro rappresenta il cuore della nostra comunità e il suo entusiasmo continuerà a ispirare tutti noi".

Fio. Co.