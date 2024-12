Pescaglia inaugura la nuova Farmacia D’Agostino: servizi innovativi per i cittadini

Pescaglia amplia i servizi ai cittadini e si arricchisce di una nuova farmacia, grazie al piglio imprenditoriale di due sorelle. Inaugurazione domani dalle ore 15.30 (ci sarà anche Babbo Natale, dalle 16.30 per salutare i bambini di Pescaglia e festeggiare insieme l’inaugurazione della Farmacia D’Agostino s.a.s, in via per Camaiore 10/B a San Martino in Freddana).

Mentre gli adulti potranno informarsi sui tanti nuovi servizi che la farmacia metterà da qui in avanti a disposizione della cittadinanza, i bambini potranno parlare, fare foto e consegnare la loro letterina a Babbo Natale in persona. Tutto il paese è invitato all’inaugurazione con il taglio del nastro e il saluto del sindaco Andrea Bonfanti che darà il via ufficiale alla nuova attività.

Dall’apertura, la Farmacia D’Agostino seguirà l’orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30, attivando il servizio cup di prenotazione esami e visite specialistiche; la consegna di farmaci a domicilio il venerdì previa prenotazione tramite telefono. A scommettere e a investire sul paese, Elisa e Silvia D’Agostino, che hanno rilevato la precedente attività, permettendo a Pescaglia di mantenere un importante presidio.

"Invitiamo ad un Natale di solidarietà - spiegano le titolari - abbiamo attivato una collaborazione con Dynamo Camp e si troveranno da noi i prodotti biologici di questa importante realtà benefica. Si potrà scegliere di fare dei doni, portando la gioia ai propri cari e regalando sorrisi a tanti bambini con patologie gravi o croniche e alle loro famiglie, che potranno scoprire e vivere la Terapia Ricreativa".

Si potranno trovare inoltre le nuove linee di prodotti per la detergenza fitoterapica con gli officinali alla linea fitoterapica farmacia D’Agostino. Fra i tanti nuovi servizi avviati, la collaborazione con Otofarma per protesi acustiche personalizzate, con visita gratuita.

Intanto mercoledì 18 dicembre (orario 15/18) si può fare il test gratuito dell’udito su appuntamento e con la Croce Rossa il giovedì mattina si fanno le analisi del sangue.