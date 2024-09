Pescaglia, festa per la Liberazione

Un calendario ricco di appuntamenti, patrocinata dal comune di Pescaglia, per l’80° Anniversario della Liberaanni fa, infatti, pzione dal nazi-fascismo. Ottanta recisamente nel settembre del 1944, gran parte della provincia di Lucca e così anche il comune di Pescaglia venivano liberati dalle truppe alleate. Lo scontro con i nazi-fascisti fu particolarmente duro e a farne le spese, com’è tristemente noto, furono anche le popolazioni, in primis quella di Sant’Anna di Stazzema con lo sterminio efferato del 12 agosto 1944. Anche Pescaglia ha avuto i suoi lutti: gli eccidi nazisti di Focchia del 13 luglio 1944 e quello di San Martino in Freddana dell’8 settembre del solito anno sono solo i due più eclatanti in un territorio fortemente colpito dal conflitto bellico, non soltanto da mano nazi-fascista ma anche dall’artiglieria alleata.

Le celebrazioni per l’Ottantesimo si aprono domani, il 15 settembre a Fiano, dove presso la struttura della Casa delle Idee sarà allestito un percorso della memoria visitabile dalle 10 alle 18, studiato ad hoc per l’appuntamento. Seguirà un convegno, avente come tema la liberazione del comune di Pescaglia, che si terrà sempre alla Casa delle Idee di Fiano alle ore 21 del 27 settembre e che vedrà la partecipazione di esperti storici, tra cui l’ANPI e l’Istituto Storico della Resistenza.

Il terzo evento si terrà presso la località di Focchia (nello spiazzo antistante alla chiesa), nella data di domenica 29 settembre. L’evento conclusivo delle celebrazioni per l’80° Anniversario sarà infine il 13 ottobre presso la piazza del comune di Pescaglia, con rievocazione storica dell’associazione "Croce di Ferro".

"Questa iniziativa è fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Pescaglia – dice il Consigliere delegato alla cultura Francesco Maiorano – per promulgare la memoria della seconda guerra mondiale, sottolineandone i passaggi fondamentali fino alla Liberazione".

Marco Nicoli