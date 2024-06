Pescaglia, ecco la giunta Bonfanti “Una squadra per crescere“

INSEDIATo il nuovo consiglio comunale di Pescaglia, uscito eletto dalla consultazione elettorale dell’8 e 9 giugno scorsi. Presentata la squadra che sosterrà al governo del comune il sindaco Andrea Pescaglia, confermato al terzo mandato consecutivo. Elisabetta Simi è il nuovo Presidente del Consiglio Comunale. A lei inoltre le deleghe alla partecipazione, associazionismo e politiche di genere.

La giunta: Paoletta Demuru è il Vicesindaco con le deleghe sulla Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Servizi Demografici. Gabriele Fulvetti è Assessore ai Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Sport e Protezione Civile. Vito La Spina è Assessore esterno con deleghe a Scuola e Trasporti. Beatrice Gambini è Assessore esterno con deleghe a Sociale, Sanità e Politiche Abitative. Francesco Maiorano, oltre a rappresentare il Comune di Pescaglia all’Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio (è anche capogruppo di Progetto Pescaglia in Consiglio Comunale) si occuperà di Cultura e Gemellaggi. Consiglieri delegati: Lorenzo Baldassari si occuperà di Turismo, Marketing Territoriale, Eventi ed Innovazione Tecnologica. Francesco Catelani si occuperà di Acqua, Ambiente, Rifiuti e Decoro Urbano. Luca Menconi si occuperà di Politiche giovanili e Comunicazione Istituzionale. Infine Simona Ricci si occuperà di Agricoltura e Attività Produttive.

"Una vera squadra, perché di questo si tratta – dice Bonfanti – che mi ha accompagnato, dando un contributo fondamentale, lungo tutto il percorso della campagna elettorale. Grazie agli elettori che ci hanno premiato, a dimostrazione che il lavoro svolto nei primi dieci anni di amministrazione è stato giudicato positivamente. Per questo adesso ci rimetteremo a lavorare con ritrovato entusiasmo e nuova lena, per chiudere i progetti aperti ed iniziarne degli altri per far crescere Pescaglia e il benessere dei suoi cittadini. Auguro buon lavoro a maggioranza ed opposizione".

Marco Nicoli