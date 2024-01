Perugia, corse per far arrivare il gigante Sylla

Sono ore decisive per l’arrivo al Perugia del gigante senegalese Youssouph Cheikh Sylla. L’obiettivo del club biancorosso è quello di poter utilizzare il 25enne centravanti già in occasione della delicata prima sfida del 2024, in programma domenica al “Curi“ contro la Lucchese, anche se il tempo sta trascorrendo e ovviamente questo non aiuta. Ma i passi che dovevano essere compiuti, il direttore sportivo in pectore Jacopo Giugliarelli li ha compiuti. Ora il Perugia è in attesa dell’ok da parte della Vis Pesaro, proprietaria del cartellino, dopo avere formulato un’offerta economica per l’acquisto del cartellino del gigante senegalese, che nella gara vinta dalla Vis al Porta Elisa contro la Lucchese, realizzò una doppietta. Prima di lasciare andare via Sylla, il club marchigiano deve riuscire a chiudere la trattativa per il ritorno in Umbria di Nicastro (4 i gol all’attivo in questa stagione) attualmente al Pontedera.

e.p.