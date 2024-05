"Peregrinatio Mariae". Un mese di iniziative

Giovedì 2 maggio alle 21 prende avvio dall’Oratorio della Madonna del Ponte a Castelnuovo la "Peregrinatio Mariae", denominata "Andò in fretta verso la montagna" che significativamente rappresenta, possiamo dire, la prima iniziativa comunitaria di carattere religioso messa autonomamente in atto dalla, da poco costituita ufficialmente, Comunità parrocchiale Garfagnana Ovest, che raggruppa 36 paesi, ormai ex parrocchie singole, compresi principalmente nei Comuni di Castelnuovo, Fosciandora, Careggine e Camporgiano, con sede alla parrocchia di Castelnuovo e con coordinatore monsignor Angelo Pioli.

Dopo la visita pastorale di monsignor Paolo Giulietti il Consiglio pastorale Garfagnana Ovest ha promosso l’iniziativa "Peregrinatio Mariae" che per l’intero mese di maggio coinvolgerà, giorno per giorno, tutti i paesi che ne fanno parte. Il Consiglio pastorale ha deciso infatti l’acquisto di una piccola statua della Madonna, che agevolmente sarà portata in spalla con un apposito ancoraggio per favorire gli spostamenti. Si inizierà giovedì, alle 21, con una fiaccolata dall’Oratorio della Madonna del Ponte verso il Duomo dove verrà recitato il Rosario. Il giorno successivo la statua della Madonna sarà a Palleroso, alle 16.30, nella chiesa parrocchiale. In tutti i paesi, nel tardo pomeriggio o in serata, dopo l’arrivo della statua della Madonna verrà recitato il Rosario e verrà celebrata la Messa.

Dopo Palleroso, domenica 5 maggio sarà la volta del paese di Arni e a seguire Gragnanella, Perpoli, Cerretoli, Sassorosso, Rsa di Castelnuovo, Torrite e ancora Castelnuovo con un incontro con i ragazzi del catechismo, Casciana, Filicaia, Poggio, Camporgiano, Vitoio, ancora Castelnuovo per l’inizio delle attività dei gruppi giovanili, Cascio, Campo, Sassi presso l’oratorio della Madonnina della Neve, Cascio presso l’oratorio di San Rocco, Treppignana, Riana, La Villa, Ceserana, Fosciandora.

Venerdì 31 maggio, alle 21, verrà celebrata la Messa nella chiesa parrocchiale di Migliano presieduta dal vescovo Paolo Giulietti e poi la processione verso il vicino Santuario della Madonna della Stella. Alle 22.30, dopo l’arrivo della processione, sarà solennemente pronunciato l’atto di affidamento della comunità parrocchiale Garfagnana Ovest alla Madonna. La "Peregrinatio Mariae" terminerà nella chiesa parrocchiale di Lupinaia di Fosciandora sabato 1 giugno, alle 17, con la celebrazione della Messa.

Dino Magistrelli