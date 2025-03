"Per sempre nei nostri cuori". L’abbraccio dei compagni di scuola ai familiari di Rosario Evalto

È stata la giornata del dolore quella di ieri a Segromigno, quando genitori, parenti e amici hanno dovuto dire addio a Rosario Evalto, che a soli 17 anni ha perso purtroppo la vita in un incidente stradale avvenuto a Segromigno in Monte nello scontro con un’auto venerdì scorso, a poche centinaia di metri da casa. Rosario lascia nella disperazione il papà Antonio e la mamma Fortunata, la sorella Annamaria e i fratelli Giuseppe e Benito. Centinaia le persone intervenute per i funerali celebrati da don Damiano Pacini.

Tantissimi sono dovuti restare sul sagrato: compagni di scuola, Rosario frequentava l’istituto professionale “Giorgi“ e amici, che hanno portato a spalla la bara in chiesa e si sono stretti in un simbolico caloroso abbraccio intorno alla famiglia, molto conosciuta anche per aver gestito un bar-pizzeria nella piana. Poi all’uscita un corteo, di giovani e compaesani ha voluto scortare Rosario alla sua ultima ’casa’, con la scia dei fumogeni e la sua musica preferita.

Il cordoglio in queste ore viaggia anche sui social, con tantissimi messaggi rivolti alla famiglia del giovane, anche dalla comunità di Melicuccà, paese di Reggio Calabria di cui erano originari, a cui fanno eco quelli dei tifosi della lucchese, che rimpiangono Rosario e lo ricordano per il suo amore per la maglia rossonera. Ancora da chiarire le dinamiche dell’impatto costato la vita al giovane che è stato sbalzato dalla sella del motore ed è andato ad impattare contro un’auto in sosta lunga la via di Piaggiori, in passato già scenario di altri urti con gravi conseguenze.

Intanto i Carabinieri stanno portando avanti gli accertamenti sulla dinamica della tragedia. La Procura ha anche fatto sequestrare un’auto che era parcheggiata a bordo strada, fuori dalla carreggiata: il ragazzo è stato infatti sbalzato rovinosamente proprio contro il cofano di questa vettura in sosta.

B.D.C.