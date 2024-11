Per riscoprire la musica. Corsi di piano e chitarra gratuiti

Lezioni individuali di pianoforte e lezioni di gruppo di chitarra classica gratuiti rivolti ai ragazzi e alle ragazze del territorio si svolgeranno nello spazio culturale Logos situato nella sede dello sportello al Cittadino Zona Nord (ex circoscrizione) vicino al mercato su iniziativa dell’associazione ‘Agorà per Marlia in collaborazione con l’associazione H-demia ed il Comune. Le lezioni di pianoforte, tre lezioni individuali e gratuite, si svolgeranno martedì 12, 19 e 26 novembre dalle 17 alle 20 e sono rivolte a ragazzi e ragazze. Altre 7 lezioni saranno messe in programma per il 2025. Le lezioni in gruppo di chitarra classica sempre rivolte ai giovani, sono in programma giovedì 5, 12 e 19 dicembre dalle 17.30 alle 18.30. Altre 5 lezioni saranno messe in programma per il 2025. Per iscrizioni e informazioni H-demia tel 320 4455193. "Logos è uno spazio culturale, un luogo di comunità che ospita iniziative culturali e di aggregazione rivolte principalmente ai giovani, ma finalizzate anche ad uno scambio intergenerazionale – dichiara l’assessora alla cultura e alle politiche giovanili Claudia Berti - Logos, inoltre, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17 è aperta anche come sala studio e consultazione attrezzata, con computer, stampante e tutti gli strumenti tecnologici necessari che potranno essere utilizzati dai ragazzi o da chiuque volesse usufruirne". Fin qui l’assessora.

Senza dubio una buona opportunità che abbina aggregazione e possibilità di imparare a suonare.

M.S.