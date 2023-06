Per Matteo Raciti “Da vicino nessuno è normale“ All’ex manicomio le grottesche anime di carta

Domani alle 17 all’ex Ospedale psichiatrico di Maggiano è in programma l’inaugurazione della mostra “Da Vicino Nessuno è normale” dell’artista Matteo Raciti, realizzata in collaborazione con la Fondazione Mario Tobino-Ets. La mostra resterà aperta dal 24 giugno al 30 settembre durante gli orari di visita organizzati dalla Fondazione Mario Tobino e si pone l’obiettivo di raccontare la malattia mentale in tutte le sue sfaccettature, uscendo dalle convenzioni. Lo spettatore si confronterà con il suo io più profondo, si immedesimerà in queste enormi e grottesche anime di carta.Un evento che si affianca alla visita guidata “Sorella Follia”, alla performance curata dall’attrice Chiara Gistri e dagli attori di Kalligeneia Teatro, al racconto fotografico della fotografa Valentina Ragazzino.