Per le Terre Meravigliose Un tuffo nel fantasy per le vie di San Romano

Tre giorni di divertimento all’insegna della scoperta di tradizioni, leggende e luoghi storici. San Romano in Garfagnana diventano il cuore di giornate dedicate al fantastico tra giochi, cultura e natura: il 26, 27 e 28 maggio lancia la prima edizione del festival Terre Meravigliose con attività ad ingresso libero. Promotore dell’evento è il Comune di San Romano in Garfagnana, con il contributo di Lucca Crea e la factory internazionale di storytelling Book on a Tree, il progetto vede il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e dell’Unione dei Comuni e della Fondazione CRLucca, oltre al patrocinio dei Comuni di: Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana e Fivizzano.

"Vi invitiamo a scoprire San Romano e e le nostre ricchezze sotto una nuova luce – spiega la sindaca Raffaella Mariani -. Metteremo l’accento sul rapporto con la natura, rappresentata dal Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano di cui il Comune fa parte, rendendo i giovani e le loro famiglie protagonisti dell’evento. Tre magnifici giorni con giochi di ruolo, laboratori, incontri culturali e visite guidate alla scoperta della suggestiva Fortezza delle Verrucole".

Ospiti d’eccezione un gruppo di autori e creativi di punta di Book on a Tree, con l’illustratore Andrea Pesi (autore del manifesto del festival) e poi, Piedomenico Baccalario (uno tra i più importanti autori italiani per ragazzi, i suoi libri sono tradotti in 30 lingue); Christian Hill (sviluppatore di giochi ruolo e di miniature e autore di narrativa per ragazzi); Christian Antonini (amante della narrativa, autore e storyteller) e Barbara Gozzi (editor e creativa).

Tante le attività che si potranno provare grazie al coinvolgimento delle associazioni Archeopark Fortezza di Verrucole, Garfaludica - Tana dei Goblin, Kraken APS, Fantasy Real Dreams e Fratellanza dei Lupi Grigi. I luoghi storici e le vie del borgo saranno trasportati nel mondo del fantasy, con laboratori creativi, giochi di ruolo e da tavolo, percorsi naturali, fantastiche camminate notturne animate da storie, attività a collegare il gioco e l’immaginazione e poi ancora: caccia al tesoro “in ruolo”, un mix tra il gioco di ruolo dal vivo e la caccia al tesoro, scuola d’arme a tema medievale con tiro d’arco e uso di spada e passeggiate alla scoperta della Fortezza di Verrucole. Dopo i primi giorni di attività dedicate alle scuole, si parte con un’anticipazione venerdì 26 alle 18,30 con Terre Meravigliose: alla scoperta del borgo San Romano di Garfagnana, con Christian Antonini (piazza Pelliccioni), mentre l’inaugurazione sarà sabato alle 10,30 con le autorità, in piazza Pelliccioni. Il programma complto sul sitto dei Comics and Games.