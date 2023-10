”Per la Giunta di Lucca la Sanità non è una Priorità”

”Sia per il governo nazionale che per quello locale la sanità con tutti i suoi risvolti sociali non è una priorità”. Lo sostiene Daniela Melchiorre, responsabile della sanità per la Segreteria Comunale del Pd.

”La sanità – aggiunge – non dovrebbe mai essere considerata una spesa, ma un investimento; mai un reddito da cui guadagnare, ma un servizio; mai una torta da dividere, ma una risorsa da condividere in un sistema di equità e in cui l’aspetto solidaristico ne rappresenti la base. Tutto questo è stato negato in Consiglio comunale dall’attuale maggioranza quando è stata bocciata la proposta del PD di portare al 7,5% del PIL la spesa sanitaria“.

”Ma ciò che non torna – aggiunge Melchiorre – sono i perché della bocciatura, se consideriamo quanto sia stato detto e proclamato durante la campagna elettorale dall’attuale maggioranza. Quindi la nostra domanda è: cosa pensa realmente il nostro governo locale? Ha realmente interesse a tutelare la salute dei cittadini e a far sì che le cure siano garantite? Qualche dubbio mi sembra inevitabile. Ma c’è anche un altro aspetto che non si può condividere e riguarda l’avere addotto tra le motivazioni della bocciatura il fatto che secondo questa maggioranza il sindaco non ha poteri sulla sanità. Questo è falso. Il Sindaco ha tra le sue funzioni quella la gestione della salute ed è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio“.