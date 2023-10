Per i bimbi del Meyer. Ecco la “Alice Run“

Tutti con le scarpette ai piedi pronti a correre e passeggiare tra i magnifici scenari delle colline di Camigliano. L’appuntamento è sabato 7 ottobre con la manifestazione podistica "Alice Run", valevole per il trofeo podistico lucchese, realizzata con il patrocinio del Comune di Capannori, dalla Fondazione Alice Benvenuti E.T.S. Una marcia solidale aperta a tutti, anche a chi desidera semplicemente mettersi in movimento, scegliendo tra tre diversi percorsi, da 3, 6 e 10 chilometri. "Invitiamo ad aderire e ad iscriversi, perché mettersi in movimento è un gesto di cura per il proprio benessere ma anche per per quello altrui - commenta la presidente della Fondazione, Lucia Betti, mamma di Alice, portata via da un male incurabile ormai 5 anni fa -. Ricordiamo infatti che tutto il ricavato dalle iscrizioni, come ogni evento ed iniziativa che promuoviamo, sarà impiegato per il sostegno che forniamo alle famiglie dell’ospedale pediatrico Meyer e alle giovani generazioni del territorio".L’iscrizione si effettua direttamente alla sede della Fondazione che è anche il punto di partenza della marcia: "Casa Alice" in Via Pesciatina 467 a Camigliano.

Il ritiro dei cartellini è previsto a partire dalle 15 e la partenza è libera fino alle 16. A tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco gara con dei premi speciali alle società o ai gruppi più numerosi e organizzati.

Ovviamente non potranno mancare i ristori lungo i percorsi e la merenda finale con panino e porchetta. Per Eventuali informazioni o pre-registrazioni si possono fare scrivendo a [email protected].