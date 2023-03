Per i 100 anni di Puccini il libro di Paola Massoni si presenta con 50&Più

Giacomo Puccini nato per il teatro – Un viaggio nella messinscena alla scoperta di un compositore visionario”. E’ questo il titolo del libro scritto da Paola Massoni, a cura di Edizioni Ets, che verrà presentato sabato alle 17 a Palazzo Sani, sede di Confcommercio in via Fillungo, 121, da poco presentato con successo anche al Teatro alla Scala di Milano. L’evento è organizzato da 50 & Più Associazione Lucca, con i patrocini del Comune e della Provincia, e rientra nel cartellone di iniziative della 50 & Più nell’ambito di “Aspettando il centenario di Puccini”. All’incontro di Palazzo Sani saranno presenti - oltre all’autrice – il critico letterario Daniele Luti, responsabile della collana di narrativa Incipit di Edizioni Ets, e il musicologo e scrittore Renzo Cresti, coordinatore del Centenario della società italiana di musica contemporanea e direttore artistico dell’etichetta discografica Musica Presente. L’incontro di Palazzo Sani sarà con ingresso libero per il pubblico e rappresenta una occasione da non perdere per tutti gli appassionati del Maestro lucchese, di cui il libro svela aspetti inediti.