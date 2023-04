Peppe Vessicchio e altri ospiti raccontano la musica

La grande musica, ma anche le parole con il racconto delle esperienze professionali e la storia delle persone che di questa arte vivono. Lucca Classica Music Festival torna a proporre un ricco calendario di incontri con personaggi del mondo della cultura e della musica che condivideranno con il pubblico il loro rapporto con il pentagramma e l’universo che da lì scaturisce. Gli appuntamenti si terranno al Real Collegio e prevedono un biglietto di ingresso di due euro.

Venerdì 28 aprile alle 11.30 sarà ospite del festival Peppe Vessicchio, musicista, arrangiatore, direttore d’orchestra, compositore, personaggio noto al grande pubblico per il suo ruolo di direttore al Festival di Sanremo. Con lui, anche Oreste Bossini, giornalista e scrittore, autore e conduttore di Rai Radio3 e Simone Soldati al pianoforte.

Sabato 29 alle 12 sarà la volta di Giovanni Bietti che illustrerà il curioso rapporto tra musica e vino. Scopriremo il Bietti critico enogastronomico, oltre che compositore, pianista e musicologo. A seguire, una degustazione con la presenza dei produttori di Lucca Biodinamica. Nel pomeriggio di sabato, alle 15.45, Andrea Estero, direttore del mensile Classic Voice, dialoga con Sandro Cappelletto. L’occasione è la presentazione del volume “L. Van Beethoven, Il testamento di Heiligenstadt e Quaderni di conversazione” (Einaudi, 2022) che raccoglie i famosi quaderni, per la prima volta in versione italiana. Partecipa Simone Soldati al pianoforte.

Domenica 30 aprile alle 15.30 è in programma la guida all’ascolto dedicata alle Variazioni Goldberg di Bach, con Angelo Foletto (giornalista e critico musicale) e i musicisti Marco Rizzi, Simonide Braconi ed Enrico Bronzi, protagonisti del concerto bachiano in programma per la sera stessa. Alle 16.30 Oreste Bossini dialoga con Alessandro Carbonare, uno dei maggiori clarinettisti della scena internazionale. alle 18.15 il violista Danilo Rossi conversa con Oreste Bossini con momenti musicali.