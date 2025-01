Pellegrini di speranza. Da Altopascio a Roma in cammino sulla Francigena

Siamo ai dettagli ormai. Quasi 400 chilometri in una quindicina di tappe, sul tracciato della via Francigena, la strada che ha unito nel Medioevo popoli, idee, commerci. Da Altopascio a Roma per il prossimo Giubileo. L’iniziativa è proposta dall’associazione "Sentieri di Felicità", che gestisce le foresterie dei pellegrini di Altopascio e di Badia Pozzeveri: una staffetta accessibile e inclusiva utilizzando le Joelette (carrozzine da fuoristrada mono ruota, che permette a qualsiasi persona con disabilità di fare escursioni), che consente, anche a chi ha problemi di mobilità, di percorrere lunghi tratti e percorsi di turismo lento in totale sicurezza e condivisione di esperienza e di vita.

Ci sarà il coinvolgimento di associazioni che si occupano di diritti dei disabili in tutta Italia. Quando sarà dato lo start ufficiale? Il tour è previsto in due fasi: la prima a primavera 2025, poi l’ultimo tratto a settembre. Primo step da Altopascio fino al senese. Progetto in cui il Municipio di piazza Vittorio Emanuele crede molto e che ha una duplice valenza: da un lato l’inclusione e la possibilità per tutti di partecipare ad un progetto esaltante, dall’altro la valorizzazione di uno dei beni culturali più iconici, ovvero l’antica strada, l’Autosole del Medioevo, sempre molto gettonata a livello turistico, come confermato dalle cifre, visto che ci sono ottimi dati in termini di presenze. Nei primi 10 mesi del 2024 si sono superate le presenze del 2023 ad Altopascio, legate alla Francigena. È l’avento clou culturale e spirituale del 2025.

M.S.