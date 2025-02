Pedinava l’ex moglie al lavoro. Arrestato dalla polizia un 40enne. Bloccato all’interno di un locale

LUCCADa qualche giorno aveva iniziato a presentarsi puntuale al bancone di un locale vicino a Porta San Pietro. Un cappuccino e una briosche, qualche volta un’aperitivo, e poi si metteva seduto ad un tavolino. Con lo sguardo rivolto fuori. E ci passava anche del tempo. Assorto nei suoi pensieri. Talmente assorto, che in più di una volta se n’era andato senza saldare il conto. Così i camerieri, appena, l’altro giorno si è presentato di nuovo hanno chiamato le forze dell’ordine. Ed in effetti, in pochi minuti, dalla vicina Questura è arrivata una pattuglia della Squadra Volante. Solo che alla fine l’uomo, un quarantenne, italiano, è finito in manette non per le colazioni a sbafo, ma per la violazione del divieto di avvicinamento all’ex compagna. L’uomo, infatti, è stato sorpreso dagli agenti nelle vicinanze del luogo di lavoro della donna, dalla quale avrebbe dovuto mantenere una distanza di almeno 150 metri. Lo scorso 2 novembre l’uomo era stato sottoposto agli arresti domiciliari proprio a causa di atti persecutori nei confronti della 46enne con la quale aveva avuto una storia, e nonostante il 25 gennaio gli fosse stata revocata la misura cautelare, il 40enne non avrebbe potuto avvicinarsi alla donna. Ma giovedì mattina, intorno alle 13.30 gli agenti della Volante – che conoscevano bene la vicenda – hanno visto l’uomo gravitare vicino al luogo di lavoro dell’ex compagna, che in passato aveva già denunciato l’uomo per stalking.I poliziotti sono così scese dalla pantera, inizialmente per identificare il 40enne, dato che, a detta dei dipendenti del locale, era solito consumare senza pagare il conto. Dopodiché, rimasti sul posto, hanno visto l’uomo rimanere in zona e continuare a osservare il luogo di lavoro dell’ex compagna. I poliziotti, seguendo il caso da tempo, hanno così deciso di intervenire per arrestare l’uomo per aver violato il divieto di avvicinamento alla donna. L’uomo si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’installazione del braccialetto elettronico in programma la prossima settimana.