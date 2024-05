Pechino Express, volano i Carrara. I pasticcieri conquistano la finale

Sono rimaste ormai solo tre coppie a disputarsi la finale di Pechino Express 2024, una sorta di podio dove svetta la grinta tutta lucchese dei fratelli pasticcieri, Damiano e Massimiliano Carrara. Primi sempre o quasi, sono pronti a superare di slancio le difficoltà che si presentano. Come quella, la scorsa puntata, di aver perso la mappa.

I due a questo punto possono essere considerati tra i favoriti per la vittoria finale dell’undicesima edizione del reality di Sky; sottotitolata “La rotta del Dragone“ e condotta da Costantino Della Gherardesca e Gianluca “Fru” Colucci. Il totale di 10 puntate sono state girate perlopiù in Asia, con il percorso cominciato in Vietnam e ha attraversato altri due Paesi, il Laos e lo Sri Lanka.

La penultima tappa, andata in onda giovedì su Sky, ha visto le coppie in sfida percorrere la bellezza di 233 chilometri, da Kandy alla culla del buddhismo in Sri Lanka Mihintale.

Strateghi, atletici e determinatissimi in una prova in particolare hanno messo a frutto la propria esperienza professionale.

Dovevano raccogliere esattamente 400 grammi di foglie di te e sono stati gli unici a sbagliare solo per una decina di grammi. Un vantaggio di cui hanno fatto tesoro.

I fratelli Carrara a tratti raccontano la propria avventura americana, dove hanno fatto nascere dal niente la prima pasticceria. ‘Avevamo pochissime torte, e non dormivamo mai. Ci capitava di lavorare anche per tre giorni filati, concedendoci solo brevi sonnellini sulla sedia. Non abbiamo mai mollato’.

Ed è così che ritrovarsi a dormire in una pasticceria, durante la sfida di Pechino Express, profuma di amarcord.

Poi la ripartenza lanciata all’alba con Damiano che però interrompe la corsa per prendere da un banco del mercato locale una fava di cacao, spiegando poi a Costantino della Gherardesca come poterla gustare. Un’avventura agro dolce, a tratti amara come obbligatoriamente è il momento dell’eliminazione. Essendo vincitori della tappa i fratelli pasticceri hanno scelto di eliminare le giovanissime Ballerine. Giovedì prossimo si disputeranno il titolo con la coppia Italia Argentina e le Amiche.

